استئناف مراحل مسابقة وظيفة معلم مساعد 2024 بعد تسلم النتيجة

تستأنف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باقي مراحل المسابقة، بعد ظهور نتيجة مسابقة وظيفة معلم مساعد 2024، بـ11 ألفا و114 وظيفة تقدم عليها الراغبين في الحصول على الوظيفة.

مسابقة وظيفة معلم مساعد 2024

ووفقًا لتصريحات سابقة للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتاز عدد 10 آلاف و286 شخصا مُتقدما على مسابقة وظيفة معلم مساعد 2024، الامتحان الإلكتروني الذي وُضع لهم للقبول في الوظيفة لمن يجتاز تلك الاختبارات.

المتقدمين لمسابقة معلم مساعد

وكان قد تقدم للمسابقة الخاصة بوظيفة معلم مساعد 2024، التي تم الإعلان عنها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في شهر يناير الماضي 2024، حوالي 89 ألف و999 متقدم.

وانطبقت الشروط التي أعلن عنها الجهاز على 42 ألفًا 649 متقدما، وقد حضر الامتحان الإلكتروني من المتقدمين عدد 53 ألفا و571 شخص، وكان ذلك كله من خلال بوابة الوظائف الحكومية.