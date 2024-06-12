محمد صلاح يظهر في حفل عيد ميلاد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي (صور)

استغل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر لكرة القدم، تواجده في مصر، ليحضر حفل عيد ميلاد محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بأحد مطاعم القطامية.

جاء ذلك بعد ساعات من عودة صلاح مع بعثة منتخب مصر من غينيا، بعد التعادل أمام غينيا بيساو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

محمد صلاح يحضر حفل عيد ميلاد عضو مجلس إدارة الأهلي

حرص «سراج الدين»، على مشاركة متابعيه عبر حسابه على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، صور حفل عيد ميلاده، الذي ظهر به الفرعون المصري.

ونشر عضو مجلس إدارة الأهلي صورة تجمعه بـ«صلاح» من حفل عيد ميلاده، معلقا: «موسم برج الجوزاء»، خاصة أن الثنائي من مواليد شهر يونيو، حيث يوافق ميلاد الفرعون المصري يوم 15 من الشهر الجاري.

ظهور صلاح في حفل عيد ميلاد محمد سراج الدين

حرص عدد من الحضور على التقاط الصور التذكارية رفقة محمد صلاح، خلال حفل عيد ميلاد عضو مجلس إدارة الأهلي.

ويخضع صلاح لفترة راحة، بعد انتهاء موسم الدوري الإنجليزي، وأداء مهمته رفقة منتخب مصر بالفوز على بوركينا فاسو والتعادل أمام غينيا بيساو، ليقترب خطوة جديدة من تحقيق حلم التأهل للمونديال.