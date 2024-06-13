أسعار الذهب اليوم الخميس 13-6-2024 في مصر.. كم يسجل عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 13-6-2024 في مصر، حالة من الاستقرار النسبي، بما في ذلك عيار 21 الأكثر شيوعًا بين المواطنين وداخل محال الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر، حسب التحديث الأخير المُعلن من جانب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 3566 جنيهًا للشراء، مقابل 3543 جنيهًا للبيع، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 3120 جنيهًا للشراء، مقابل 3100 جنيه للبيع، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 2674 جنيهًا للشراء، مقابل 2657 جنيهًا للبيع، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس 2080 جنيهًا للشراء، مقابل 2066 جنيهًا للبيع، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 24960 جنيهًا للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.