موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القاهرة والمحافظات

أقل من أسبوع تفصل ملايين المسلمين في أنحاء العالم عن أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويستعد المصريون لأداء صلاة العيد مع شروق شمس الأحد المقبل 16 يونيو، في آلاف الساحات والمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

موعد صلاة عيد الأضحى على القاهرة والمحافظات

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، موعد صلاة عيد الأضحى على القاهرة والمحافظات، وفقًا لهيئة المساحة المصرية:

محافظة القاهرة: 6:18 صباحًا.

محافظة الجيزة: 6:18 صباحًا.

محافظة الفيوم: 6:21 صباحًا.

محافظة بني سويف: 6:21 صباحًا.

محافظة المنيا: 6:25 صباحًا.

موعد صلاة العيد في محافظة أسيوط: 6:25 صباحًا.

محافظة قنا: 6:21 صباحًا.

محافظة سوهاج: 6:24 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الأقصر وأسوان

محافظة الوادي الجديد: 6:33 صباحًا.

محافظة الأقصر: 6:28 صباحًا.

محافظة أسوان: 6:25 صباحًا.

محافظة البحر الأحمر: 6:15 صباحًا.

محافظة القليوبية: 6:17 صباحًا.

محافظة المنوفية: 6:18 صباحًا.

محافظة الدقهلية: 6:15 صباحًا.

محافظة الشرقية: 6:16 صباحًا.

محافظة الغربية: 6:17 صباحًا.

محافظة كفر الشيخ: 6:17 صباحًا.

محافظة الإسماعيلية: 6:12 صباحًا.

محافظة السويس: 6:13 صباحًا.

محافظة الإسكندرية: 6:20 صباحًا.

محافظة دمياط: 6:12 صباحًا.

محافظة بورسعيد: 6:11 صباحًا.

محافظة البحيرة: 6:19 صباحًا.

محافظة مطروح: 6:31 صباحًا.

محافظة جنوب سيناء: 6:13 صباحًا.

محافظة شمال سيناء: 6:05 صباحًا.