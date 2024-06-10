تعرف على موعد وإجازة عيد الأضحى 2024 في الجزائر

كشف الجهاز الفلكي الجزائري عن موعد عيد الأضحى 2024 في الجزائر والذي يعد العيد الثاني في التقويم الهجري الإسلامي بعد عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الأضحى 2024 في الجزائر

وأوضحت الجزائر أن عيد الأضحى 2024 في الجزائر سيكون في يوم 16 يونيو، فيما سيتم الوقوف على جبل عرفات يوم السبت 15 يونيو في المملكة العربية السعودية.

إجازة عيد الأضحى 2024 في الجزائر

وبعد معرفة موعد عيد الأضحى 2024 في الجزائر، يُشار إلى أن عيد الأضحى سيكون في الفترة من 16 يونيو إلى 18 يونيو وهو عطلة رسمية في البلاد، كما ستوجد عطلات أخرى في الجزائر ومنها عطلة رأس السنة الهجرية وستكون في 7 يوليو المقبل، بجانب عطلة عاشوراء في 26 يوليو المقبل، كما ستوجد عطلة يوم 15 سبتمبر المقبل بمناسبة المولد النبوي الشريف.

موعد عيد الأضحى 2024 في الجزائر والسعودية

يحتفل المسلمون في مختلف أنحاء العالم بعيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة حسب التقويم الهجري، والذي سيوافق هذا العام يوم الأحد 16 يونيو 2024، وفقا لما أعلنت المحكمة العليا في السعودية، وسيكون موعد عيد الأضحى 2024 في الجزائر أيضا في 16 يونيو.

موعد عيد الأضحى 2024 في المغرب

أما عن موعد وإجازة عيد الأضحى في المغرب 2024 فسيكون 3 أيام أيضا من الإثنين إلى الأربعاء فيما يأتي شهر ذو الحجة متأخر يوما في المملكة المغربية التي تقع أقصى شمال غرب القارة الإفريقية.