وظائف شاغرة للمهندسين برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه.. اعرف طريقة التقديم

أعلنت شركة إسناد جروب عن احتياجها لعدد من المهندسين للتوظيف لديها في مجالي الكهرباء والميكانيكا، للعمل في مكتب هندسي بمحافظة الدقهلية، بشرط توفر خبرة متوسطة، مقابل الحصول على رواتب وحوافز تصل إلى 15 ألف جنيه، وفقًا لموقع توظيف مصر.

شروط الوظيفة

وتشترط الشركة أن يتوفر فيمن يتقدم على هذه الوظيفة أن يكون متوفرا فيه الشروط التالية:

- مستوى الخبرة: خبرة متوسطة من 3 إلى 10 سنوات خبرة.

- اللغة الانجليزية: جيد جدا.

- السن المطلوب: يبدأ من 25 إلى 35 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد جدا.

- المؤهل المطلوب: (كلية الهندسة - هندسة القوى والآلات الكهربية).

- مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

مميزات الوظيفة

- الوظيفة تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لديهم إعاقة حركية خفيفة.

- الراتب الأساسي: يبدأ من 7 آلاف وحتى 10 آلاف جنيه.

- الحوافز الإضافية: تتراوح بين 1000 و5 آلاف جنيه.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

ويمكنك التقديم على إحدى هذه الوظائف من خلال الدخول على موقع توظيف مصر، وقراءة شروط كل وظيفة، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وتسجيل الدخول في الموقع ثم إدخال البيانات المطلوبة.