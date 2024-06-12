وظائف شاغرة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.. إليك التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حاجتها لشغل عدة وظائف شاغرة لديها، موضحة عبر بوابة الوظائف الحكومية، أن التقديم على تلك الوظائف يستمر حتى 18 يونيو المقبل.

تفاصيل وظائف الرقابة على الصادرات والواردات

تستعرض «الوطن»، تفاصيل الوظائف المطلوبة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ونوعيتها والمستندات المطلوبة وكيفية التقديم عليه، كما جاء عبر بوابة الوظائف الحكومية:

1- رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بدمياط.

2- رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بالإسكندرية.

3- رئيس الإدارة المركزية للتسجيلات التجارية.

4- مدير عام الإدارة العامة لمعامل اختبارات الأحياء الدقيقة.

5- مدير عام الإدارة العامة لبطاقات مستلزمات الإنتاج.

6- مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات التجارية والتحقق.

7- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.

8- مدير عام الإدارة العامة لمعامل اختبارات المتبقيات.

9- مدير عام الإدارة العامة للجودة.

10- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس الإدارة.

المستندات المطلوبة لوظائف الرقابة على الصادرات والواردات

- صورة من المؤهل الدراسي (معتمد) أو المؤهلات الأعلى أن وجد.

- بيان الحالة الوظيفية معتمد من جهة العمل بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة مستوفى كل البيانات ومن ضمنها تقارير تقويم الأداء.

- شهادة خبرة عملية معتمده بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإدارى للدولة.

- بيان عن أبرز إنجازاته السابقة والمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة: 3 نسخ ورقية ونسخه word على CD (قابلة للنسخ) .

- مقترح وافي لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها.

طريقة التقديم للوظائف

التقدم إلى الوظائف بطلب على النموذج المعد لذلك باليد فقط للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة المركزية للموارد البشرية بمقر الهيئة الرئيسي بمطار القاهرة أو بطلب على النموذج المعد على الموقع الإلكترونى للهيئة www.goeic.gov.eg.