«الأرصاد» تحذّر من الموجة الحارة.. والحرارة تسجل 43 درجة السبت

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة بدأت بارتفاع تدريجي الثلاثاء الماضي.

بداية الموجة الحارة

وأضاف «القياتي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «اليوم تحديدا هو بداية الموجة الحارة، وستستمر لمدة 72 ساعة حتى السبت، حيث تسجل البلاد أعلى قيم حرارة».

العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى

وأكد عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى ستكون في حدود 40 درجة مئوية نهارا، ومن المفترض أن تكون أعلى غدا بمعدل درجة إلى درجتين، والعظمى على القاهرة الكبرى السبت ستكون 43 درجة مئوية».