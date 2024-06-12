«الأرصاد»: ذروة الموجة الحارة تبدأ غدا.. ودرجات الحرارة تصل إلى 44 مئوية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بداية من غد الخميس عن المعدلات السائدة، تأثرا بالموجة الحارة التي تضرب البلاد منذ أمس الثلاثاء، إذ تصل الحرارة على بعض المناطق إلى 44 درجة مئوية.

ذروة الموجة الحارة

أوضحت «الأرصاد» في بيانها، أن ذروة الموجة الحارة تبدأ غدًا الخميس، وتستمر 3 أيام متتالية، تنتهي أول أيام عيد الأضحى المبارك، لتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي على أغلب الأنحاء.

وترتفع درجات الحرارة خلال أيام الذروة، لتصل قسوتها على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 43 درجة، وترتفع حتى 46 درجة على شمال الصعيد، كما يُتوقع وصولها إلى 48 درجة مئوية على جنوب الصعيد ومحافظة أسوان خاصة.

درجات الحرارة خلال الذروة

تأتي درجات الحرارة خلال أيام ذروة الموجة الحارة الثلاثة، وفقا لما جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

الخميس 13 يونيو:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة مئوية.

الجمعة 14 يونيو:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 47 درجة والصغرى 31 درجة مئوية.

السبت 15 يونيو: