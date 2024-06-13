«الزراعة» تكلّف المراكز البحثية بتكثيف الدراسات العلمية لاستنباط محاصيل جديدة

كلّف السيد مرزوق القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المراكز البحثية بإجراء مزيد من الدراسات والأبحاث لاستنباط أصناف جديدة لعدد من المحاصيل القائمة حاليا بهدف التوسع فيها وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى ضرورة معرفة مدى ملائمة المحاصيل الجديدة للبيئة المصرية، مثل «الجوجوبا – الكاسافا – الدُخن – الذرة الرفيعة – التين الشوكى» وغيرها من المحاصيل المشابهة، مع الاهتمام بأن تكون كل هذه النماذج تحت الإشراف المباشر للمراكز البحثية، لافتا إلى ضرورة تسجيل القياسات والمشاهدات الحقلية لإعطاء مؤشرات حقيقية يمكن على أساسها اتخاذ قرارات مناسبة نحو هذه المحاصيل.

ظروف التغيرات المناخية

واستهدف التكليف التوسع في تطبيق التجارب على الاستخدامات البديلة لهذه المحاصيل واقتصادياتها بما يساهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الزراعة واستخدام كل المساحات المتاحة مهما كانت ظروفها بما يناسبها من زراعات، بحيث تتحول إلى وحدة منتجة ذات جدوى.