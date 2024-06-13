نقيب الفلاحين يكشف آخر تحديث لأسعار الأضاحي.. بالتزامن مع اقتراب العيد

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إنه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يحرص المواطنون على شراء صك الأضاحي، وتشهد تلك الفترة إقبالا كبيرا على اللحوم والماشية نظرا لانخفاض الأسعار.

انخفاض أسعار الأضاحي

وأكد نقيب الفلاحين أن أسعار الأضاحي هذا العام انخفضت عن الأشهر القليلة الماضية، وذلك نتيجة لجهود الحكومة التي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتالي أصبح هناك وفرة في اللحوم تزامنا مع عيد الأضحى،

وأشار أبو صدام إلى أن أسعار كيلو اللحم الضان قائم تراوحت بين 170 و180 جنيها، ليتراوح سعر الخروف الذي يصلح للأضحيه بين 8 إلى 10 آلاف جنيه، ويباع كيلو الماعز قائم من 190 إلى 200 جنيه، ليتراوح سعر الجدي للأضحية بين 6 و 8 آلاف جنيه حسب الوزن وجودة اللحم، ويباع كيلو الجاموس قائم بـ150 جنيها، فيما يباع سعر كيلو عجل البقر قائم بـ175 جنيهان، وتنوعت أسعار الإبل التي تبلغ سن الأضحية حسب النوع والجودة لتتراوح بين 45 ألف إلى 65 ألف جنيه.