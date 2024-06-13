طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم.. و«الأرصاد» توجه 5 نصائح مهمة

ارتفاع جديد في درجات الحرارة العظمى، اليوم الخميس، على محافظات وسط وجنوب البلاد، إذ تبدء من اليوم ذروة الموجة الحارة، ويصبح الطقس اليوم شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، مُعتدل على السواحل الشمالية.

انكسار الموجة الحارة أول أيام عيد الأضحى

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة شديدة الحرارة من الخميس حتى السبت، على أن تنخفض بداية من الأحد المقبل بمُعدل «3 إلى 4 » درجات، الموافق أول أيام عيد الأضحى، وإن ظلت الأجواء شديدة الحرارة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه نظرًا لوجود ظاهرات جوية، متمثلة في مرتفع جوي في طبقات الجو، مما تعمل على زيادة فترات سطوع الشمس على البلاد طوال فترة ساعات النهار، فيزيد الإحساس بالحر الشديد على المدن والمحافظات.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية طرق تفادي تلك الموجة الحارة، جاءت على النحو التالي:

• عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس.

• ارتداء غطاء على الرأس.

• كثرة شرب الماء والسوائل الباردة.

• ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة.

درجات الحرارة العظمى اليوم

القاهرة الكبري: 40 درجة .

السواحل الشمالية: 34 درجة.

جنوب سيناء: 42 درجة .

شمال الصعيد: 42 درجة .

جنوب الصعيد: 44 درجة .