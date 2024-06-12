حالة الطقس ودرجات الحرارة في جميع المحافظات غدا.. ذروة الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 13 يونيو على جميع المحافظات، مشيرة إلى أن ذروة الموجة الحارة تبدأ غدًا وتصل ذروتها القصوى يوم وقفة عرفات السبت 15 يونيو.

حالة الطقس غدا الخميس

ومن المتوقع أن يسود غدًا الخميس طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية، يكون مائلًا للحرارة خلال الليل على أغلب أنحاء البلاد، معتدلا على السواحل الشمالية، كما يُتوقع أن تنشط حركة الرياح على معظم المناطق خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا على المحافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة غدًا على جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الدرجة العظمى في القاهرة الكبرى 40 درجة، في حين ترتفع على جنوب سيناء وشمال الصعيد إلى 42 درجة مئوية، وتتخطى ذلك الحد على جنوب الصعيد لتصل إلى 44 درجة، فيما تسجل درجات الحرارة غدا على المحافظات كالتالي: