«البيئة»: فتح المحميات أمام الجمهور في عيد الأضحى.. وتخصيص أماكن للتخييم

أعلنت وزارة البيئة رفع درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار جهود الوزارة لربط المواطنين بالطبيعة وتشجيعهم على التعرف على ثرواتها الطبيعية والتمتع بها مع الحفاظ عليها للأجيال المقبلة.

استعدادات وزارة البيئة لاستقبال زوار المحميات في عيد الأضحى

وأوضحت الوزارة أن الاستعدادات تتضمن فتح أبواب عدد من المحميات الطبيعية أمام الزائرين، أبرزها محميات الفيوم ومحميات جنوب سيناء وسيوة والبحر الأحمر أمام الزائرين خلال أيام العيد وتوفير كافة سبل الراحة للزائرين، بما في ذلك خدمات النظافة العامة، وتهيئة مراكز الزوار وتخصيص أماكن للتخييم، ومراجعة المرافق الصحية.

وأشارت الوزارة إلى تنفيذ برامج توعية للزوار حول أهمية المحميات الطبيعية وكيفية الحفاظ عليها، وكذا توفير مطبوعات توضح التنوع البيولوجي الفريد لمصر، إلى جانب تشديد الرقابة على المخالفات البيئية لمنع أي سلوكيات تضر بالحياة البرية والنباتية.

قواعد هامة للمحميات

ودعت جميع المواطنين إلى الالتزام بقواعد السلوك داخل المحميات الطبيعية، والحفاظ على نظافة البيئة وعدم إلقاء القمامة لحماية النباتات والطيورو الحيوانات البرية بالمحميات الطبيعية، وعدم إشعال النيران إلا في الأماكن المخصصة لذلك.