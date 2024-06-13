46 جامعة مصرية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة.. وعين شمس والمنصورة في المقدمة

كشف تصنيف التايمز للتأثير لأهداف التنمية المُستدامة، إدراج 46 جامعة مصرية في نتائج نسخته الأخيرة للعام 2024، بزيادة كبيرة عن العام الماضى 2023 الذى شهد إدراج 28 جامعة مصرية.

وتصدرت جامعتا عين شمس والمنصورة قائمة الجامعات المصرية في التصنيف لأهداف التنمية المستدامة، وجاءت في الترتيب (201 - 300) عالميًا، ثم جاءت (جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى) في الترتيب (301- 400) عالميًا، وجاءت جامعات (الإسكندرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة أسيوط، وجامعة بنها، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة المستقبل، وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة قناة السويس) في الترتيب (401 – 600).

وتواجدت جامعات (دمياط، وهليوبوليس للتنمية المستدامة، وجامعة كفر الشيخ، وجنوب الوادى، وطنطا، والزقازيق) في الترتيب (601- 800)، تلتها جامعات (بدر، وبنى سويف، وحلوان، والمنوفية، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وفاروس، وبورسعيد) في الترتيب (801- 1000)، بينما تواجدت جامعات (الأزهر، دمنهور، الفيوم، المنيا، مصر الدولية، الوادى الجديد، النيل، سيناء، سوهاج، البريطانية بالقاهرة، مدينة السادات، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا) في الترتيب (1001-1500)، ثم جاءت جامعات (الأهرام الكندية،العلمين الدولية، العريش، دراية، المصرية الروسية، مصر للمعلوماتية، سفنكس) في الترتيب +1501.

نتائج الجامعات المصرية داخل التصنيف في أهداف التنمية المستدامة

وجاءت نتائج الجامعات المصرية داخل التصنيف في أهداف التنمية المستدامة على النحو التالي:

* إدراج 33 جامعة مصرية في الهدف الأول والمُختص بالقضاء على الفقر، وحققت جامعة القاهرة المركز الأول بين الجامعات المصرية في هذا الهدف، وحصلت على الترتيب 49 عالميًا، تليها جامعة أسيوط في الترتيب 81 عالميًا، ثم الجامعة المصرية اليابانية في الترتيب (101-200) عالميًا.

* إدراج 22 جامعة مصرية في الهدف الثاني والمختص بالقضاء على الجوع، وحققت جامعة عين شمس الترتيب 63 عالميًا، تليها جامعتي أسيوط وكفر الشيخ في الترتيب (101-200) عالميًا.

* إدراج 43 جامعة مصرية في الهدف الثالث والمختص بالصحة الجيدة والرفاه، وتصدرت جامعة 6 أكتوبر قائمة الجامعات المصرية لهذا الهدف، وجاءت في الترتيب (201-300)، تلتها جامعات (عين شمس، بدر، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، المنصورة، مصر للعلوم والتكنولوجيا، قناة السويس) في الترتيب (301-400) عالميًا.

* إدراج 38 جامعة مصرية في الهدف الرابع والمختص بالتعليم الجيد، وجاءت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى في مُقدمة الجامعات المصرية المُدرجة بهذا الهدف، وحققت الترتيب 84 عالميًا، تلتها جامعة أسيوط في الترتيب (201-300).

* إدراج 35 جامعة مصرية في الهدف الخامس والمختص بالمساواة بين الجنسين، وجاءت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب في الترتيب (201-300) عالميًا، ثم جامعة الإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة المنوفية في الترتيب (301-400) عالميًا.

* إدراج 34 جامعة مصرية في الهدف السادس والمختص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، وحققت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الترتيب 21 عالميًا في هذا الهدف، وجاءت جامعة أسيوط في الترتيب 75 عالميًا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب 93 عالميًا.

* إدراج 33 جامعة مصرية في الهدف السابع والمختص بالطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وحققت عدد من الجامعات المصرية ترتيبات مُتقدمة على المستوى العالمى في هذا الهدف، وجاءت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى في الترتيب 6 عالميًا، وجامعة بنها في الترتيب 10، وجامعة المستقبل في الترتيب 17، ثم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في الترتيب 19، وتليها جامعة جنوب الوادي في الترتيب 20، ثم جامعة أسيوط فى الترتيب 28، وجامعة طنطا فى الترتيب 66، وجامعة الإسكندرية فى الترتيب 68، وجامعة بنى سويف فى الترتيب 96، وجامعة الزقازيق في الترتيب 97 على مستوى جامعات العالم.

* إدراج 28 جامعة مصرية في الهدف الثامن المختص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وجاءت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة 6 أكتوبر في الترتيب (101-200) عالميًا، ثم جامعات الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، مصر للعلوم الحديثة والآداب، وفاروس، وقناة السويس في الترتيب (301-400).

* إدراج 23 جامعة مصرية في الهدف التاسع والمختص بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وحصلت جامعة المنصورة على الترتيب 70 عالميًا، وأدرجت جامعات أسيوط وحلوان في الترتيب (201-300) عالميًا.

* إدراج 30 جامعة مصرية في الهدف العاشر والمختص بالحد من أوجه عدم المساواة، وحلّت جامعة القاهرة في الترتيب (101-200) عالميًا، تليها جامعات عين شمس، والإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمستقبل، والمنصورة، و6 أكتوبر في الترتيب (201-300) عالميًا.

* إدراج 27 جامعة مصرية في الهدف الحادي عشر والمختص بالمدن والمجتمعات المستدامة، وجاءت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في الترتيب (201-300) عالميًا.

* إدراج التصنيف 25 جامعة مصرية في الهدف الثاني عشر، والمختص بالاستهلاك والإنتاج المسؤولان، وتصدرت جامعة عين شمس قائمة الجامعات المصرية لهذا الهدف وأحتلت الترتيب 34 عالميًا، تليها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الترتيب (101-200) عالميًا.

* إدراج 30 جامعة مصرية في الهدف الثالث عشر والمختص بالعمل المناخي، وأحتلت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الترتيب 38 عالميًا في هذا الهدف، كما حققت جامعة بنها الترتيب 79 عالميًا، وجاءت جامعتي الإسكندرية وعين شمس في الترتيب (101-200) عالميًا، ثم جامعات الفيوم، وكفر الشيخ، والزقازيق في الترتيب (201-300) عالميًا.

* إدراج 17 جامعة مصرية في الهدف الرابع عشر، والمختص بالحياة تحت الماء، تصدرتهم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة كفر الشيخ في الترتيب (101-200) عالميًا.

* إدراج 16 جامعة مصرية في الهدف الخامس عشر، والمختص بالحياة في البر، وجاءت جامعة قناة السويس في الترتيب (101-200) عالميًا، ثم جامعات الإسكندرية، وأسيوط، والقاهرة، والمنصورة في الترتيب (201-300) عالميًا.

* إدراج 23 جامعة مصرية في الهدف السادس عشر المعني بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، وتصدرت جامعة القاهرة القائمة وجاءت فى الترتيب (101-200) عالميًا.

* إدراج 46 جامعة مصرية في الهدف السابع عشر المُختص بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وجاءت جامعة عين شمس في الترتيب (101-200) عالميًا، ثم جامعة بنها وجامعة جنوب الوادي في الترتيب (201-300) عالميًا.