وظائف لخريجي كليات الكمبيوتر والتجارة وما يعادلها من شهادات.. الشروط المطلوبة

أعلن البنك العربي الأفريقي عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن، حاجته لوظائف خالية للعمل في فروع البنك المختلفة في وظائف محللين بيانات، لخريجي كليات علوم الكمبيوتر والتجارة وما يعادلها من شهادات، إذ يحرص البنك باستمرار على توفير فرص عمل للحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة لهم، لمساعدتهم على بدء حياتهم العملية.

وأوضح البنك العربي الإفريقي كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة للوظائف، وكيفية التقديم لها وفق ما حدده البنك، كالتالي:

مسؤوليات الوظائف

- يتولى المتقدم للوظائف تحديد وتحسين مشكلات جودة البيانات عبر مجموعات البيانات المخصصة.

- العمل مع أصحاب المصلحة لتحديد قواعد جودة بيانات العمل.

- قيادة إطار جودة البيانات وتضمينه لتتبع جودة البيانات التي يستخدمها البنك ومراقبتها والتحكم فيها.

- تحديد السبب الجذري لمشاكل جودة البيانات من خلال تحليل البيانات المستهدفة.

- تقديم توصيات لمعالجة مشكلات الجودة والتأكد من حلها بسرعة.

- تطوير وتنفيذ عمليات إدارة البيانات.

- مراجعة التحليل الذي أجراه فريق إعداد تقارير جودة البيانات لإجراء جميع سيناريوهات وضوابط جودة البيانات المطلوبة للتخفيف من المشكلات.

- التأكد من أن الضوابط المطبقة فعالة.

- دمج حوكمة البيانات الفعالة داخل المنظمة.

- استخدم عملية إدارة مشكلات جودة البيانات المتوافقة مع متطلبات إدارة مشكلات إدارة البيانات لضمان اتخاذ القرارات الصحيحة.

- العمل بشكل وثيق مع مالكي البيانات ومستخدمي البيانات وأمناء البيانات IT لضمان فهم السبب الجذري لمشكلات البيانات المبلغ عنها وحل المشكلات الأساسية بالإضافة إلى الأعراض المرتبطة بها.

- إنشاء والحفاظ على بطاقات أداء جودة البيانات لرصد جودة البيانات بشكل استباقي والإبلاغ عنها وكذلك أصحاب المصلحة المعنيين.

- إجراء ملفات تعريف البيانات لدعم أنشطة البيانات عبر البنك.

- تقديم مبادرات تحسين جودة البيانات على النحو المحدد والمتفق عليه والأولويات.

- إنشاء وصيانة الوثائق المتعلقة بالعمليات والإجراءات المصممة.

الشروط المطلوبة

- الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو التجارة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

- خبرة تتراوح بين 2 و5 سنوات في مجال البيانات للمحلل، وخبرة لا تقل عن 5 إلى 8 سنوات في مجال البيانات، وما لا يقل عن 3 سنوات في المجال المصرفي ككبير.

- إجادة اللغة الإنجليزية (قراءة / كتابة).

- أن يكون جيد في القدرات التحليلية وحل المشكلات.

- تحليل وإدارة سلسلة المعلومات. - تحليل السبب الجذري.

- معروف جيداً بأبعاد جودة البيانات «الدقة، الاكتمال، الاتساق، التوقيت المناسب، الصلاحية، والتفرد».

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف محللين البيانات في البنك العربي الإفريقي الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية.