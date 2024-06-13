رئيس جهاز العبور الجديدة عن مبادرة «سكن لكل المصريين»: تضم 3924 وحدة سكنية

تفقد الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، مواقع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصرين - النموذج الأخضر»، التي تضم 180 عمارة مقسمة إلى 114 عمارة نموذج 4 وحدات بالدور، وكذلك 66 عمارة نموذج 2 وحدات بالدور بإجمالي 3924 وحدة بالحي الـ13يرافقه مسئولو الجهاز.

إسماعيل يتفقد أعمال التشطيبات الخارجية لواجهات العمارات

وأطَّلع الدكتور أحمد إسماعيل، خلال جولته على أعمال التشطيبات الخارجية لواجهات العمارات، وأيضاً أعمال المرافق وتنسيق الموقع والطرق المحيطة بالعمارات وأماكن انتظار السيارات.

وشدد رئيس جهاز مدينة العبور على الشركة المنفذة بضرورة اتباع التعليمات الإنشائية المتفق عليها، ومراعاة المواصفات الفنية في أعمال التنفيذ، وعلى أهمية الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ المشروع حتى يحقق نموذج الإسكان الأخضر أهدافه البيئية المرجوة.

رئيس جهاز المدينة يزور عدَّاية الدفع الموجه أسفل «الإسماعيلية الصحراوي»

وزار الدكتور أحمد إسماعيل، ومسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ عدَّاية الدفع الموجه أسفل طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي قطر خارجي 315 ميلمترا لخط مياه لتغذية الشريط الخدمي والمساحات المضافة بمساحة 360 فدانا بمدينة العبور الجديدة، وذلك من خط المياه بمدينة الشروق قطر 500 ميلمتر.

وأكد الدكتور أحمد إسماعيل، حرص جهاز المدينة الدائم على إنجاز كافة المشروعات التنموية القومية الهامة مثل وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " في أسرع وقت، حرصاً على تسليم الوحدات لمستحقيها وتحقيقاً للدور التنموي الذي ينشده جهاز المدينة.