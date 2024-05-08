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مبادرة «شجَّرها» تُغرس 3120 شجرة مثمرة في مدينة العبور الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
11:13 ص | الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة مع المواطنين للإعلان عن مبادرة شجرها

رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة مع المواطنين للإعلان عن مبادرة شجرها

انطلقت مبادرة «شجَّرها» اليوم لزراعة 3 آلاف و120 شجرة مثمرة في مدينة العبور الجديدة، وذلك ضمن مبادرة الدولة لزراعة 100 مليون شجرة، إذ تشمل زراعة أشجار مثمرة مثل الليمون والبرتقال، في منطقة «سكن مصر».

تعاون وتكاتف لتحقيق التنمية المستدامة:

تهدف مبادرة «شجَّرها» إلى نشر ثقافة التشجير وزيادة المساحات الخضراء في مدينة العبور الجديدة، ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة.

تُسهم مبادرة شجَّرها في تحسين جودة الهواء وتوفير بيئة صحية أفضل لسكان مدينة العبور الجديدة.

خطوات نحو مدينة خضراء

وجرى بالفعل زراعة 500 شجرة مثمرة في سكن مصر مسلسل (أ) و500 شجرة في حي المجد، كما تمّ زراعة أشجار مثمرة في جميع مدارس العبور الجديدة.

وأكد أحمد إسماعيل رئيس جهاز العبور الجديدة التزام الجهاز بتقديم التسهيلات للمواطنين وتشجير المدينة بالكامل بأشجار مثمرة على مراحل، مشددا على استمرار دعم جهاز العبور الجديدة للمشاركات المجتمعية ونشر ثقافة التطوير والتنمية.

مشاركة مجتمعية فعالة

وأشاد بجهود المتطوعين وأعضاء مبادرة شجَّرها، مشيرا إلى أهمية مشاركة المجتمع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعيا الجميع للمشاركة في مبادرات التشجير وزيادة المساحات الخضراء في مصر.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.