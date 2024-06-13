«اللهم تقبل».. وائل الدحدوح يدعو لأهالي غزة أثناء تأدية فريضة الحج

بوجه غابت عنه الابتسامة وحفر الحزن ملامحه فيه، وعينان لا يفارقهما الرجاء، وقلب لا يكف عن الدعاء للمولى عز وجل بإنقاذ أهل فلسطين من ويلات الحرب، ظهر الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح وهو يؤدي مناسك الحج، ويحاول التماسك بعد المعاناة التي مر بها خلال الفترة الماضية بإصابته واستشهاد صديقه سامر أبو دقة وعدد من أفراد عائلته في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورًا لـ وائل الدحدوح وهو يؤدي مناسك الحج، استعدادا للتوجه إلى مشعر منى غدا، وظهر فيها رفقة عدد من المسؤولين والإعلاميين السعوديين الذين رحبوا بتواجده في المملكة، كونه يعد رمزًا للصمود والمهنية بفلسطين.

دعاء وائل الدحدوح لأهل غزة

وظهر «الدحدوح» في مقطع فيديو مع أحد الحجاج، وهو يدعو بأن يتم الله حجته على خير ويتقبلها، ودعا بإزالة الغمة عن شعب فلسطين، ووقف الحرب التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء من الشباب والشيوخ والنساء والأطفال، وتسببت في تشريد أسر كثيرة، قائلا: «حياكم الله، وإن شاء الله ربنا يتتمها على خير ويتقبل منا ويزيح الغمة عن شعبنا، ويوقف الحرب المجنونة ببركة الزيارة إلى البيت العتيق، أول بيت وضع للناس، اللهم تقبل».

معاناة «الدحدوح» من ويلات الحرب

وعانى الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح من ويلات الحرب على غزة، إذ فقد عددًا كبيرًا من أفراد أسرته، وآخرهم استشهاد ابنه «حمزة» الذي كان يعمل مراسلًا في إحدى القنوات العربية، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس، إلا أنه لا يزال صامدًا.