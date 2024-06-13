لجنة حقوق الإنسان بـ«الشيوخ» عن تجربة صندوق مكافحة الإدمان: طفرة في رحلة العلاج

أجرت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ برئاسة محمد هيبة، زيارة إلى أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وكان في استقبالهم الدكتور ‏‎عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير الصندوق.

والتقت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، مجموعة من المتعافين من الإدمان داخل المراكز، واستمعت لهم واطمأنت على تقديم أوجه الرعاية الكاملة، حيث أعرب المتعافون عن سعادتهم بتوفير الخدمات والرعاية الكاملة على أعلى مستوى مجانا، إضافة الى برامج التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي.

أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم

وتضمنت زيارة لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ جولة تفقدية داخل المركز برفقة الدكتور عمرو عثمان، حيث يضم المركز مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسي ‏وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهي أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم، حيث تم إعداده وفقا للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان.

وجميع أعمال المركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب التابعة لصندوق مكافحة الإدمان، كما يتضمن المركز ملعب كرة قدم خماسي وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال والسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني للرجال والسيدات لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها إليها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل.

منظومة علاجية

ونقل الدكتور عمرو عثمان تحيات نيفين القباج لرئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ والنواب أعضاء اللجنة، واستعرض محاور عمل الصندوق وتجربة تقديم خدمات الدمج المجتمعي والتأهيل للمتعافين من الإدمان، وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة في ضوء حقوق الإنسان، ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن للصندوق 16023 يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وفي نهاية الزيارة وجه النائب محمد هيبة الشكر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مشيدا بتجربة الصندوق الفريدة ومؤكدا أنّها ستحدث طفرة في مكافحة وعلاج الإدمان بمصر.