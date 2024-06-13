«مياه المنيا»: تشكيل غرفة طوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

اجتمع المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، مع رؤساء القطاعات ومديري العموم والأفرع لتأكيد خطة العمل خلال فترة عيد الأضحى المبارك، إذ شدد على تشغيل المحطات بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة أي مشكلات قد تطرأ تخص ضعف مياه وتطهير مطابق الصرف الصحي بمناطق المحافظة كافة، تحسبًا لوجود أي انسداد مفاجئ في خطوط الصرف الصحي خلال عيد الأضحى .

وأضاف رئيس مياه المنيا، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بمحطات المياه والشبكات على مستوى المحافظة، وتوفير كمية المياه اللازمة لاستخدامها في أعمال الأضاحي والتنسيق مع جميع الأفرع للقيام بأعمال التطهير، ومحطات الرفع والمعالجة لمواجهة أي مشكلات قد تطرأ في الشبكات والمحطات.

تشكيل غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة

وجرى تشكيل غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة بجميع الأفرع التابعة للشركة، لمتابعة الشكاوى الواردة كافة إلى الخط الساخن 125 بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، والعمل على حلها فورًا خاصة المشكلات المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وشدد على أهمية تواجد الكيميائين بمعامل الشركة لرفع عينات من الشبكات وطرود المحطات فور وجود أى شكوى تخص جودة المياه، مع جاهزية سيارات المعمل المتنقلة لزوم سحب العينات وإجراء التحاليل الكيميائية والبكترولوجية للتحقق من سلامة المياه وجودتها.

حملة توعوية للحفاظ على شبكات الصرف

ووجه بضرورة تنفيذ حملة توعوية لتعريف المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وتجنب إلقاء مخلفات الأضاحي بها.