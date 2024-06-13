«الأرصاد» تحذّر من أصعب 72 ساعة في الموجة الحارة.. ونصائح للصائمين يوم عرفة

موجة شديدة الحرارة حذّرت منها الهيئىة العامة للأرصاد الجوية على الأنحاء كافة، تصل إلى ذروتها خلال 72 ساعة مقبلة، حيث تبدأ اليوم وتستمر حتى السبت المقبل، ويتخوف الكثير من الراغبين في صيام يوم عرفة من حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة أثناء ساعات الصيام، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية توجه العديد من النصائح للمواطنين يجب اتباعها لصيام يوم عرفة بأمان.

الأرصاد تحذر من أصعب 72 ساعة في الموجة الحارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ ذروة الموجة الحارة تستمر على مدار 72 ساعة بدء من اليوم حتى السبت المقبل، الذي يوافق وقفة عيد الأضحى، حيث ترتفع قيم درجات الحرارة في هذا اليوم لتصل العظمى على القاهرة لتتراوح بين 42 و 43 درجة مئوية، بينما تصل العظمى في محافظات الصعيد لتتراوح بين 46 و48 درجة مئوية، ليكون الطقس شديد الحرارة بشكل كبير.

نصائح للصائمين في وقفة عيد الأضحى بالتزامن مع ذروة الموجة الحارة

وأوضحت غانم لـ«الوطن» أنّ هناك عدد من النصائح التي يجب على الصائمين يوم عرفة اتباعها، وتتمثل فيما يلي.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الذروة، حيث تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، وتحديدا بدءا من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 5 مساء.

- وحال الاضطرار للوجود في الأماكن التي تتنشر بها أشعة الشمس، يجب ارتداء غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس سواء كانت شمسية أو كاب للرأس.

- كما يجب ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة فاتحة اللون.

- ضرورة التواجد في أماكن جيدة التهوية قدر الإمكان حتى تشعرنا بدرجات حرارة أقل ونسب رطوبة أقل.

- تجنب ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات مثل العطور والولاعات إذا كانت السيارة مركونة في مكان تنتشر به أشعة الشمس.

- يجب تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل في السحور والتي تحمي الجسم من الجفاف على مدار اليوم، ومن أبرز الأشياء التي يجب تناولها المياه.

- تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.

- متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة مستجدات حالة الطقس.