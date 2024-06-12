«كمادات ومحلول ملح».. نصائح مهمة لمرضى الجيوب الأنفية أثناء الموجة الحارة

تغير الحرارة مع تبدل فصول السنة، يتسبب في أزمة لدى مرضى الجيوب الأنفية، إذ يعاني أغلبهم من آلام تؤثر على أدائهم لأنشطتهم اليومية، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة، تزداد معاناة هؤلاء المرضى، وهناك عدة نصائح يمكنهن اتباعها، لتجنب أضرار الموجة الحارة.

معاناة مرضى الجيوب الأنفية في الصيف

تتكون الجيوب الأنفية من 4 تجاويف في الرأس، وتعمل على تصريف المخاط بداخلها، للتخلص من البكتيريا، ويؤدي التهاب الجيوب الأنفية إلى سيلان هذا المخاط أو تورم غشاء الجيوب الأنفية، ما يتسبب في الشعور بالألم في الأنف، وفي بعض الأحيان ينتقل الألم إلى الحلق، وفقًا لما أكدته الدكتورة سمر عبد الرازق أخصائية أنف وأذن وحنجرة، خلال حديثها لـ«الوطن».

وأكدت سمر، أن هناك حالات تعاني من التهاب مزمن، والبعض الآخر يمكن تشفى لديه من تلقاء نفسها، بسبب عدم إصابتهم بعدوى، لكن لتغير الفصول والتقلبات المناخية، تشتد آلام مرضى التهاب الجيوب الأنفية، خاصة في فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية أثناء الحر

حثت سمر، مرضى التهاب الجيوب الأنفية، على اتباع عدة نصائح لتخفيف الآلام وتجنب أضرار ارتفاع درجة الحرارة، أبرزها:

- تجنب التعرض المباشر للشمس.

- شرب كميات وفيرة من الماء.

- استخدام بخاخات الأنف، بعد استشارة طبيب.

- كمادات المياه الباردة على الأنف.

- الابتعاد عن شم الروائح التي تتسبب في تهيج الأنف، مثل رائحة المعطرات وأدوات التنظيف.

- عند الشعور بآلام حادة يمكن غسل الأنف بمحلول ملح.

- ضرور التواجد في مكان جيد التهوية.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

- الصداع.

- آلام في الأنف.

- ضعف أو فقدان حاسة الشم.

- سيلان في الأنف.

- كثرة إفرازات الأنف.