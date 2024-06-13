«الأرصاد» تكشف موعد ذروة الموجة الحارة.. وتحذّر من التعرض للشمس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ ذروة الموجة الحارة تبدأ اليوم وتستمر 3 أيام، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية تقترب على بعض المناطق من 50 درجة مئوية، وتصل اليوم على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة.

ذروة الموجة الحارة

وأضافت «الأرصاد» أنّ درجات الحرارة ترتفع اليوم بمعدلات كبيرة، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية، في حين تتخطى هذا الحاجز على شمال الصعيد وجنوب سيناء لتصل إلى 42 درجة، وتصل على جنوب الصعيد إلى 44 درجة مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ اليوم الخميس هو ذروة الموجة الحارة التي بدأت قبل أيام وارتفعت معها درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتستمر يومي الجمعة والسبت المقبلين، ثم تبدأ في الانخفاض من الأحد بمعدل يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية، مع بقاء الأجواء على حرارتها الشديدة.

احذروا التعرض للشمس

وبسبب ذلك الطقس، شددت «الأرصاد» على ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وارتداء غطاء للرأس، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة، وشرب الكثير من المياه والسوائل الباردة.