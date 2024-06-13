ما هو التحديث الجديد لمنصة «x»؟.. أثار الجدل في أول يوم من تطبيقه

تحديثات عديدة تلحق بمنصات التواصل الاجتماعي، كان آخرها ما حدث في منصة «x»، تويتر سابقًا، الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول مدى فعاليته وقدرته في الحفاظ على خصوصية المستخدم لضمان أفضل خدمة وأداء للموقع، ليزداد البحث حول التحديث الجديد لمنصة إكس بعد إثارته للجدل، والذي يمكن معرفة بعض المعلومات عنه في التقرير التالي.

معلومات عن تحديث إكس الجديد بعد إثارته للجدل

تحديث جديد يعمل على إخفاء أسماء المعجبين بالتدوينات، الأمر الذي أعلنه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة إكس، مؤخرًا ليثير حالة الجدل مؤخرًا، إذ يعتمد التحديث الجديد بشكل أساسي على الخصوصية، ويتمثل ذلك في أن صاحب المنشور هو فقط من يمكنه رؤية من سجل الإعجابات، ولا يمكن للمستخدمين رؤية من أعجب بالمنشور، وفقا لتدوينة الشركة على حساب «Engineering».

ومن جانبه علق إيلون ماسك على ذلك التحديث عبر حسابه الرسمي، مشيرًا إلى أنه يدعم مزيدا من الخصوصية، ليظهر زيادة هائلة في الإعجابات بعد أن أصبح الأمر خاصا، لافتا إلى أنه يمكنك الإعجاب بأي منشور دون القلق أن يراك شخص آخر، ليكن ذلك تغيرًا كبيرًا وفعالًا لكافة المستخدمين.

تحديثات منصة X

وفي وقت سابق أطلقت منصة إكس تويتر سابقًا، ميزة إجراء المكالمات الصوتية والمرئية لجميع مستخدميها، وكانت هذه الميزة متاحة فقط للمشتركين في خدمة إكس بريميوم، ولكنها الآن متاحة للجميع، لتكن هذه واحدة من المزايا التي أطلقتها الشركة مؤخرًا.