توقيع الكشف الطبي على 142 مريضا من الأسر الأولى بالرعاية في المنيا

نظمت جمعية الأورمان فرع المنيا قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 142 مرضيضا من الأولى بالرعاية بقريتي المحرص وعزبة يكن بمركز ملوي، وذلك قبل عيد الأضحى المبارك.

تخصصات القافلة الطبية

وقامت القافلة بالمستشفى الجامعى بالمنيا بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات؛ تضمنت صدر وعيون وأعصاب وعظام ومخ وأعصاب وسمعيات وجراحة عامة وأطفال وباطنة ومسالك بولية.

وأكدت وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان.

توزيع المساعدات الموسمية على غير القادرين

وأشادت بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدة على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.