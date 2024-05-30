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«القومي للمرأة» يهنئ السفيرة وفاء بسيم لفوزها فى انتخابات العهد الدولي للحقوق

كتب:

حبيبة فرج
12:44 م | الخميس 30 مايو 2024
وفاء بسيم

وفاء بسيم

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى السفيرة وفاء بسيم، لفوزها في انتخابات عضوية لجنة حقوق الإنسان المُنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن الفترة 2025 – 2028.

ملف حقوق الإنسان

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بالفوز المستحق، مؤكدة أنّه يعد انتصارا مشرفا لمصر وللمرأة المصرية، وتتويجًا للجهود الحثيثة التي تقدمها السفيرة وفاء بسيم وإسهاماتها الكبيرة في ملف حقوق الإنسان على الأصعدة كافة، كما يؤكد مدى ما تتمتع به مصر من كوادر دبلوماسية نسائية على أعلى مستوى، متمنية لها المزيد من النجاحات.

يذكر أنّ انتخابات عضوية لجنة حقوق الإنسان المُنبثقة عن المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن الفترة 2025 – 2028، تمت فى نيويورك يوم 29 مايو الجاري، وحصلت خلالها السفيرة وفاء بسيم على ثالث أعلى عدد من الأصوات (119 صوتًا) بالانتخابات.

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بقلم حبيبة فرج