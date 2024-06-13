منسق «حياة كريمة» بالغربية: «تقدر في 10 أيام» استهدفت 150 ألف طالب بالمحافظات

قالت الدكتورة زينب سامي، منسق حياة كريمة في الغربية، إن مبادرة «تقدر في 10 أيام» من المبادرات المميزة والعظيمة التي أطلقتها حياة كريمة، وشملت 26 محافظة على مستوى الجمهورية، واستهدفت 150 ألف طالب، وتواجدت في 10 إدارات تعليمية بالغربية، وخصصت 12 مكانا للمراجعة.

استهدافات المبادرة في الغربية

وأضافت «سامي»، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن المبادرة في الغربية استهدفت 15 ألفا و525 طالبا، لافتة إلى أن المحاضرات لم تقتصر فقط على المناهج المكثفة التعليمية، ولكن هناك أيضا محاضرات للدعم النفسي سواء للطلاب وأولياء الأمور.

وأشارت إلى أن المبادرة تجرى بالتنسيق ما بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة «فاهم» والقصر العيني ومركز الدعم النفسي وتطوير الذات، كما أن المبادرة استهدفت الطلاب من ذوي الهمم خاصة من فاقدي البصر، والمحاضرات تقدم أونلاين عبر تطبيق «زووم»، ويمكن تحميلها عبر الموقع الإلكتروني أو «اليوتيوب» الخاص بقناة مؤسسة حياة كريمة.