الأمراض تحاصر الإسرائيليين برا وبحرا.. وتحذيرات من بكتيريا خطيرة في المياه

تقف الطبيعة أحيانا مع أصحاب الأرض، وهذا ما فعلته البكتيريا والفطريات في فلسطين المحتلة، إذ أصيب بعض جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط تحذيرات جديدة من الصحة الإسرائيلية عقب اكتشاف بكتيريا في اختبارات جودة مياه البحر.

تحذيرات من بكيتريا في المياه

ذكر موقع واللا الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أن وزارة الصحة في دولة الاحتلال الإسرائيلي تحذر من السباحة بشاطىء «نوف يام» في منطقة «هرتسليا» بعد اكتشاف بكتيريا في اختبارات جودة مياة البحر والتي قد تصيب أي شخص يقترب من البحر.

حالات تسمم سابقة بالجيش الإسرائيلي

وفي ديسمبر الماضي، نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تقرير أفادت به بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة سجلت إصابة بأمراض معوية وتسمم الغذائي بين الجنود، إلى جانب إجلاء 18 جنديا عقب إصابتهم بتفشي مرض الدوسنتاريا (بكتيريا الشيغيلا) وأعراض الإسهال والقيء، وأرجعت إسرائيل سبب انتشار المرض إلى الطعام والأغذية المقدم للجنود كتبرعات دون أن تخضع للرقابة الصحية أثناء الإعداد والنقل.

مقتل 3 جنود بفطريات سامة مستعصية على العلاج

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية المعروفة اختصارا بـ«مكان»، في منتصف فبراير الماضي أن 3 جنود من أصل 30 جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي أصيبا بفطريات سامة ولقوا مصرعهم بعد نقلهم إلى مستشفى أسوتا في أسدود جنوب إسرائيل، إذ لم تفلح كل محاولات العلاج معهم حتى العلاجات التجريبية من الخارج.

وتستمر حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة لأكثر من 250 على التوالي، إذ بدأ العدوان على القطاع، صباح السبت، السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ومع وصول الحرب لشهرها السابع ارتفعت الخسائر في الجانب الفلسطيني، بصورة مرعبة، إذ سجلت أكثر من 37 ألف شهيد حتى الآن، أغلبهم من الأطفال والسيدات.