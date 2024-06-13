مراكز شباب كفر الشيخ تستعد لمبادرة «لبسك لغيرك عيد»

تستعد مراكز شباب كفر الشيخ لإطلاق مبادرة «لبسك لغيرك عيد»، التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بجميع محافظات مصر، تحت إشراف الإدارة المركزية لتنمية الشباب «أندية الفتاة والمرأة».

مبادرة «لبسك لغيرك عيد»

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ مراكز شباب كفر الشيخ أنهت استعداداتها لإطلاق مبادرة «لبسك لغيرك عيد» مع قرب حلول عيد الأضحى، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، وبالتنسيق مع اتحاد شباب كفر الشيخ، بمتابعة محمد المعداوي رئيس الاتحاد وأمين صندوق اتحاد الكيانات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، مؤكدا أهمية دور الكيانات الشبابية في تقديم المبادرات المجتمعية لخدمة الأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع الجهات الخيرية.

مشاركة 11 مركز شباب في المبادرة

واتخذت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، استعداداتها لإطلاق المبادرة بمراكز الشباب، بتجهيز الملابس لعرضها للجمهور في قاعات مراكز الشباب، ويشارك بالمبادرة 11 مركز شباب وهي «كفر الشيخ، والحلمية، والرياض، وقبريط، وقزمان، وسيدي سالم، وبرج البرلس، والتنمية الشبابية، وإبشان، والمرابعين، وخليج بحري»، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وغادة راشد منسق أندية الفتاة بالمديرية.