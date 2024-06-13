«البيئة»: نستهدف زراعة 13 مليون شجرة خلال الـ7 سنوات المقبلة ضمن المبادرة الرئاسية

أعلنت وزارة البيئة، الانتهاء من زراعة 1.450 مليون شجرة خلال السنة الأولى من تنفيذ مبادرة «100 مليون شجرة»، مشيرة إلى أنها تستهدف زراعة 13 مليون شجرة خلال الـ7 سنوات المقبلة، منها 1.5 مليون شجرة في قرى الريف المصري.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى تشجير قطاع الأمن المركزي بطريق القاهرة السويس، موضحة أنه جرى زراعة ما لا يقل عن 6500 شجرة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة لخدمة القطاع واظهار المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة، فضلا عن تشجير مطاري الغردقه الدولى وشرم الشيخ الدولى بعدد 7000 شجرة.

5آلاف شجرة في مراكز الشباب

وأوضحت وزارة البيئة، أنه جرى زراعة 5 آلاف شجرة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، و54 ألف شجرة في محافظة الشرقية، بالإضافة إلى زراعة 36 ألف شجرة خلال عدد من المبادرات داخل المدارس، ومنها مشروع مدارس خضراء في مناطق الأسمرات والخيالة بمحافظة القاهرة ومحافظتي الفيوم وبني سويف.

تشجير المدن الجديدة

وأشارت الوزارة إلى زراعة 24 مدرسة، في الإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة، والقاهرة الجديدة، وساحات مراكز طبية، والحدائق العامة، وعدد 4جامعات.