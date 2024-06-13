 خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024.. المادة بـ35 جنيها

كشفت المديريات التعليمية، خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 وذلك بعد اعتماد وإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات على مستوي الجمهورية، مشيرا إلى أنه يتم دفع الرسوم المقررة للمادة الواحدة 35 جنية فقط لا غير.

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

وأوضحت المديريات التعليمية، خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب الصف الثالث الإعدادي وهي كالتالي:-

- الدخول على الموقع المخصص لتسجيل تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 وكتابة البيانات بكل دقة واختيار المواد المراد التظلم فيها.

- بعد إتمام عملية التسجيل وارسال الطلب سيظهر لك تاريخ الاطلاع، يتم طباعته والحضور في الموعد المحدد لك بلجنة النظام والمراقبة .

- يتم دفع الرسوم المقررة يوم الاطلاع بلجنة النظام والمراقبة ويتم الاطلاع على أوراق الإجابة في نفس اليوم.

- حضور ولي الأمر والطالب فقط ولن يسمح بدخول غيرهما وعدم اصطحاب المحمول اثناء الاطلاع على أوراق الإجابة.

- إحضار صورة بطاقة ولي الأمر وصورة رقم جلوس الطالب.

- بعد الاطلاع يتم كتابه تقرير من ولي الأمر عن ملاحظة لورقة الإجابة.

- فحص أوراق الإجابة وعند الانتهاء من التظلمات يتم تبليغ الإدارات بنتيجة التظلمات.