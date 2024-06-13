كاتب صحفي: الجهد المبذول من أجل التنمية المستدامة سيخدم كل الأجيال القادمة

قال أحمد رفعت، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن الجهد المبذول من أجل التنمية المستدامة سيخدم كل الأجيال القادمة، مؤكدا على أهمية توعية المواطنين بكل ما يدور ومدهم بالمعلومات حول المشروعات العملاقة وأهدافها وآثارها الإيجابية على الوطن؛ من أجل إحباط كل محاولات التشكيك في قدرات وإنجازات الدولة وتحصين المواطنين من أي عمليات ترويجية ضد القيادة السياسية.

خلط كبير بين المصطلحات

وأضاف «رفعت»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أن هناك خلطا كبيرا للغاية بين المصطلحات، فمثلا العديد يخلط بين مشروعات النقل ونظيرتها الخاصة بالطرق، إذ إن مشروعات الطرق تعد واحدة من ملفات النقل في مصر، مشيرا إلى أن مصر تمتلك 46 ألف كوبري، منها أكثر 40 ألفا و263 تابعة للموارد المائية، أما الباقي خاص بالمحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة نقل وطرق.

أرقام خاصة بالنقل والطرق

وتابع: «لدينا 9 آلاف و572 كيلومتر طرق سكة حديد، و705 محطات، منها 60 محطة كبرى، وتضم 42 ألف موظف، و3500 عربية و820 عربة مكيفة، و850 جرار، فضلا عن 1.4 مليون راكب في اليوم».