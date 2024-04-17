«النقل» تعلن وصول 914 عربة سكة حديد جديدة من المجر

عقدت وزارة النقل اجتماعاً موسعا مع كل من السفير أندراش كوفاكش، السفير المجري بالقاهرة، وشابا تورو رئيس شركة «جانز مافاج» المجرية الموردة لعقد 1350 عربة سكة حديد مختلفة الطرازات لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك لمتابعة جدول تصنيع توريد عربات الصفقة، بحضور المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة ومسئولي شركة سوتيك.

تصنيع عربات السكة الحديد

وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بتصنيع وعربات الصفقة، إذ بلغ عدد العربات التي وصلت حتى الآن 914 عربة سكة حديد جديدة، وكذلك الجدول الزمني الخاص بتوريد باقي عربات الصفقة التي تتكون من 1350 عربة (500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية و460 عربة درجة ثالثة مكيفة و105 عربات أولى مكيفة و210 عربات ثانية مكيفة و35 بوفيه ثانية مكيفة و40 بوفيه ثالثة مكيفة).

الالتزام بالمعايير الفنية

وأكّدت وزارة النقل، أهمية الاستمرار في الالتزام بالمعايير الفنية وفقًا لشروط العقد والالتزام بالجدول الزمني المخطط لتوريد باقي العربات، نظرا لأهمية الصفقة التي ساهمت في رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل، لافتة إلى أنَّ العربات الجديدة التي تصل يتم إدخالها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

وأشارت وزارة النقل، إلى أنَّ هذه الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير قطاع النقل وخاصة السكك الحديدية بهدف الارتقاء بها وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية المعمول بها في العالم، كما تأتي هذه الصفقة، في إطار تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، بالتوازي مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كيلومتر وربطهما معاً.

كما أكّدت وزارة النقل أنَّ هذه الصفقة تعتبر علامة مضيئة للتعاون بين الجانبين في مجال النقل ويجسد التعاون المشترك في هذه الصفقة العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، مشددة على أنتوجيهات الرئيس السيسي بالعمل المستمر على تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين الصديقين.