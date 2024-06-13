محافظ دمياط تعتمد تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة فارسكور

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الخميس، خرائط الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية المعتمدة التي تخضع لاشتراطات قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

وبحسب بيان محافظة دمياط، يأتي هذا الاعتماد تمهيدًا للعرض على وزير الزراعة للموافقة النهائية وفقًا لأحكام القانون، لحصر دقيق ومفصل للمساحات والإحداثيات وتحديد المناطق التي ينطبق عليها شروط التصالح، في إطار الجهود المبذولة للانتهاء من الإجراءات كافة وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة فارسكور

واعتمدت «عوض» تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة فارسكور، وذلك بعد إعداد الدراسات المطلوبة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ممثلة في المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم الدلتا واستشاري الهيئة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، وقد تم عرض التحديث على المجتمع المدني في جلسة استماع عُقدت في أبريل الماضي.

اعتماد المخططات الاستراتيجية

وأكدت استكمال إجراءات الاعتماد من الهيئة ووزير الإسكان، مشيرة إلى أنّ المحافظة حققت جهودًا كبيرة بالتعاون مع الهيئة لاعتماد المخططات الاستراتيجية بما يتناسب مع حجم الزيادات السكانية والرؤى المستقبلية، وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة.