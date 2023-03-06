«التنمية المحلية»: انتهاء المخططات الاستراتيجية لـ185 مدينة

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لنحو 185 مدينة من إجمالي 229 مدينة بنسبة تنفيذ 81%، والانتهاء من الأحوزة العمرانية لنحو 226 مدينة من إجمالي 229 بنسبة تنفيذ 98.6%، إضافة إلى الانتهاء من المخططات التفصيلية لـ86 مدينة، وجارٍ إعداد 36 أخرى من إجمالي 229 مدينة.

المخططات الاستراتيجية للقرى

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّه تم الإنتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي 4469 قرية من إجمالي 4758 بنسبة 94%، وكذا الانتهاء من الأحوزة العمرانية لنحو 4534 قرية بنسبة تنفيذ 95%، وإنهاء 3675 قرية وجارٍ إعداد 359 قرية لتكون نسبة التنفيذ 85%، مضيفاً أنه تم إنهاء الأحوزة العمرانية لنحو 18126 عزبة وكفر ونجع من إجمالي 30107.

التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه من المستهدف التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لجميع المحافظات حيث تم البدء بالفعل طرح أعمال تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بقرى ومُدن محافظة الغربية وطرح أعمال تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بعدد 25 مدينة بعدد 10 محافظات كما سيتم الطرح تباعاً لتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لباقي قري ومُدن الجمهورية.