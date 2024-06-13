«السياحة» تتخذ إجراءات مشددة لمنع تسرب الحجاج غير النظاميين إلى المخيمات

أكد ناصر تركي، رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي بوزارة السياحة والآثار، أن شركات السياحة ستبدأ غدا الجمعة في تصعيد حجاجها من مقار إقامتهم بمكة المكرمة إلى مشعر عرفات، لتأدية الركن الأعظم للحج، وهو الوقوف بعرفة، مشيرا إلى أن كل حاج مخصص له «صوفا بيد» للجلوس والنوم عليها داخل مخيمات منى وعرفات، بجانب تقديم 3 وجبات غذائية ومشروبات ساخنة وباردة، وتنظيم ندوات دينية يقدمها الوعاظ وأئمة الأوقاف المرافقين لحجاج السياحة.

تحذير لحاملي تأشيرات الزيارة

وأشار إلى أنه للمرة الأولى هذا العام سيجرى وضع أسماء حجاج السياحة على المخيمات الخاصة بهم، مشددا على أنه لن يسمح لأي من حاملي تأشيرات الزيارة أو أي تأشيرات غير الحج بالدخول إلى المخيمات، فهناك إجراءات مشددة لمنع تسرب أيا من الحجاج غير النظاميين إلى مخيمات حجاج السياحة.

وقال أسامة عمارة، المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مخيمات حجاج السياحة بمشعري مني وعرفات قاصرة فقط على الحجاج النظاميين، إذ يحظر على شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام تسكين أي حاج بمخيمات منى وعرفات بمنطقة المشاعر المقدسة، أو استضافة أي فرد يؤدي مناسك الحج بطريقة غير نظامية، موضحا أنه في حالة ثبوت قيام شركة بتسكين فرد غير مدرج على موقع وزارة السياحة والآثار، وأيضا غير مدرج بالقائمة المعلقة على مدخل الخيمة، ستتخذ وزارة السياحة والآثار كل الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة.

وأشار إلى أن دور غرفة شركات السياحة الأصيل هو الحفاظ على حقوق الحجاج وأماكن إقامتهم بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات.