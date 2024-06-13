«السياحة»: خطة لتصعيد 26 ألف حاج إلى عرفات غدا.. وغرفة عمليات رئيسية للمتابعة

تبدأ شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، وعددها نحو 1298 شركة، في تصعيد حجاجها من مقار إقامتهم بمكة المكرمة إلي صعيد عرفات، عصر غدا الجمعة، وقالت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة وضعت خطة بتوقيتات محددة لتصعيد حجاج السياحة وعددهم نحو 26 ألف حاج إلى عرفات غدا الجمعة، استعدادا لأداء الحجاج الركن الأعظم للحج وهو الوقوف بعرفة بعد غد السبت.

خطة لضمان عدم وجود زحام أو تكدسات في الطريق إلى عرفات

ولفتت إلى أن تلك الخطة تضمن عدم وجود زحام أو تكدسات في الطرق المؤدية إلى عرفات من مكة المكرمة، لافتة إلى وجود خطط بديلة للتحرك في حال وجود زحام في الطرق وذلك بالتنسيق مع الجهات السعودية المسؤولة خاصة أن الأتوبيسات الناقلة لحجاج السياحة بها أدلاء يعرفون المسارات البديلة في حال وجود زحام.

الخدمات المتعاقد عليها الحجاج

وأوضحت أن كافة لجان الوزارة الموجودة في السعودية، وعددها نحو 17 لجنة، انتقلت جميعها إلى منطقة المشاعر المقدسة في منى وعرفات، لافتة إلى توزيع تلك اللجان على المخيمات التي يتواجد بها حجاج السياحة سواء حجاج المستوى الاقتصادي «البري- الاقتصادي طيران» أو حجاج مستوى الـ5 نجوم، مشيرة إلى أن مهمة تلك اللجان هي متابعة تقديم الخدمات المتعاقد عليها الحجاج بمخيمات منى وعرفات، والتدخل السريع لحل أي أزمات تواجه حجاج السياحة، وذلك بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة والشركة السعودية المسؤولة عن تقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمنطقة المشاعر المقدسة.

وأكدت رئيس بعثة الحج السياحي، أنّ هناك غرفة عمليات رئيسية بالبعثة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الحجاج خلال فترة إقامتهم بمنى وعرفات، موضحا أن تلك الغرفة يشارك بها كل من ناصر تركي رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، ووائل حفني مدير عام الرقابة والتفتيش بوزارة السياحة والآثار، وسيد خاطر مدير عام السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار، وأسامة عمارة المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية.