محافظ الجيزة يستقبل وفود الكنائس للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عددا من القيادات الكنسية، والوفود المرافقة لهم، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وأعرب المحافظ عن مدى سعادته بتلك الزيارات، مبديا ترحيبه بوفود الكنائس من المهنئين، ومؤكدا على الدور الفعال الذي تلعبه روح المحبة والألفة بين أفراد الشعب المصري في حفظ وسلامة الوطن، وتمكين الدولة وقيادتها من سرعة تحقيق أهداف التنمية والبناء بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقدم الحضور التهنئة لمحافظ الجيزة وأهالي المحافظة وجموع الشعب المصري بتلك المناسبة، معربين عن تمنياتهم بدوام الأمن والاستقرار والرخاء لمصر وأهلها.

وكان في استقبال الوفود رفقة المحافظ إبراهيم الشهابي، وهند عبدالحليم، نواب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نور السكرتير المساعد.