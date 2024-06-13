ضبط متهم بتزوير المحررات للنصب على المواطنين في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، قيام (عاطل، له معلومات جنائية، مُقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات، وترويجها على المواطنين الراغبين في الحصول عليها نظير تحصله على مبالغ مالية منهم.

جرى ضبط المتهم وبحوزته (كارنيهات مزورة - عدد من المستندات والشهادات المزورة والمنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية - كمية من الورق المستخدم في طباعة الشهادات وكارنيهات تحقيق الشخصية والتوكيلات الرسمية - علامات مائية - الأجهزة والأدوات المستخدمة تحوى آثار ودلائل وصور بعض الأختام والأوراق المستخدمة في ارتكاب وقائع التزوير)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.