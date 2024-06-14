فئات ممنوعة من تناول الشوكولاتة.. منها مرضى الحساسية والسكري

الشوكولاتة تأتي على رأس الحلوى المفضلة لدى فئات كثيرة، لمذاقها الشهي فضلا عن أنها تعطي إحساسا بالسعادة، لكن هناك بعض الحالات التي يحذر فيها الأطباء من تناول الشوكولاتة، منها على سبيل المثال مرضى الحساسية والسكري، لأنها خطر على صحتهم، وهو ما استدعى أن نقدم لكم هذه الحالات، وماذا يحدث للجسم عند تناولها.

الفئات الممنوعة من تناول الشوكولاتة

الأشخاص الذين يعانون من الحساسية ومرضى السكري والكوليسترول تظهر عليهم ردود فعل تحسسية مع بعض الأعراض الجانبية من تحسس الجلد وآلام المعدة واضطراب الجهاز الهضمي، بحسب ما أوضح الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، لأنها تحتوي على الكافيين، مما تزيد من سرعة ضربات القلب والإسهال والإمساك، وتؤثر على هذه الفئات.

ماذا يحدث لهذه الفئات عند تناول الشوكولاتة ؟

وأضاف «عفيفي»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يجب عدم الإفراط في تناول الشوكولاتة ، إذ أن أضرارها تتمثل في التالي:

حدوث اضطراب المعدة.

زيادة الغازات.

انتفاخ البطن.

حدوث إمساك أو إسهال.

ظهور قرح في الجلد.

زيادة مستوى السكريات في الجسم.

التأثير سلبًا على صحة الأسنان.

اضطرابات الجهاز الهضمي.

فوائد الشوكولاتة

وبالنسبة للأشخاص العاديين الذين لا يعانون من الأمراض السابق ذكرها، يمكن أن تكون الشوكولاتة مفيدة لأجسامهم، وليس لها تأثيرات سلبية، ولكن تناولها بالكمية المسموحة وهي 50 جراما في اليوم، بحجم قطعة يد، بحسب ما أوضح «عفيفي»، وهي تساعد على: