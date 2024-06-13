ماذا يحدث يوم عرفة؟.. اغتنم الصيام فيه

في التاسع من ذي الحجة يتجمع الحجاج على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، ويُعرف هذا اليوم بـ«يوم عرفة»، ولا تقتصر تفاصيل هذا اليوم على أداء فريضة الحج فقط، بل تشمل عبادات مختلفة يحرص عليها الحجاج من أجل اغتنام ثواب هذا اليوم الكريم.

ماذا يحدث يوم عرفة؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، تناولت فيها موضوع ماذا يحدث يوم عرفة؟، وقالت إن الحجاج يؤدون صلاة الظهر والعصر مجتمعتين وقصرتين في مشعر عرفات، والدعاء من أهم العبادات فيبدأوا به، آملين في استجابة دعائهم في هذا اليوم.

وفي فتواها عن ماذا يحدث يوم عرفة؟، أوضحت أن صيام هذا اليوم من السنن المؤكدة، لذا يُقبل المسلمين على صيام هذا اليوم الكريم خاصة غير الحجاج، مؤكدة أن صيام يوم عرفة يغفر للعبد ذنوب العام الماضي والعام المقبل لهذا اليوم.

الوقوف على جبل عرفات

واستكمالا لحديثها عن ماذا يحدث يوم عرفة؟، قالت الإفتاء: «في هذا اليوم الفضيل، يباهي الله بأهل عرفات أمام الملائكة في السماء، حيث يُبدي الفرح بمن جاء إليهم شعثاً غبراً، وهم يطلبون رحمته، ولا يعلمون بعد عذابه».

واختتمت الإفتاء فتواها عن ماذا يحدث يوم عرفة؟: «إن يوم عرفة لا يقتصر على الحجاج فقط، بل يمتد فضله وفوائده لجميع المسلمين، فهو يوم عظيم عند الله تبارك وتعالى، وفيه أفضل الدعاء وأعظم الفرص لتقبل الطاعات والتوبة».