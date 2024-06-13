أصعب مشاهد هاجر أحمد في فيلم أهل الكهف.. ما التفاصيل؟

أعربت الفنانة هاجر أحمد عن سعادتها بردود أفعال الجمهور حول فيلم أهل الكهف، والذي ينافس في موسم أفلام عيد الأضحي 2024، ضمن ماراثون سينمائي ضخم، يضم نجوم الصف الأول، بينها فيلم اللعب مع العيال للفنان محمد إمام، فيلم ولاد رزق 3 للفنان أحمد عز، فيلم عصابة الماكس للفنان أحمد فهمي.

تفاصيل مشاركة هاجر أحمد في فيلم أهل الكهف

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تجسد شخصية روز، وهي قديسة ممن آمنوا مع الفرسان، والسيدة الأولى التي تؤمن بهم، ضمن أحداث فيلم أهل الكهف، وتواجه مطاردات عديدة، لافتة إلى أن آخر مشاهدها في الفيلم هو الأصعب بالنسبة لها، مشددة على أن فيلم أهل الكهف استغرق سنوات طويلة في التحضيرات، لأنه عمل سينمائي ضخم.

أبطال فيلم أهل الكهف

ويشارك في بطولة فيلم أهل الكهف عددا كبيرا من الفنانين، بينهم خالد النبوي، ومحمد ممدوح، وريم مصطفى، وهاجر أحمد، وصبري فواز، ومحمد فراج، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج عمرو عرفة، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر.