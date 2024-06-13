فيلم أهل الكهف يحتل المركز الثالث في شباك التذاكر بأول أيام عرضه

طرحت دور العرض السينمائية فيلم أهل الكهف للمنافسة ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024، الذي يضم 4 أفلام تشهد تنوعا كبيرا من بينها التاريخي والكوميدي والأكشن والتراجيدي.

إيرادات فيلم أهل الكهف في أول أيام طرحه

وكشف مدير التوزيع السينمائي محمود الدفرواي لـ«الوطن»، أنّ فيلم أهل الكهف حقق أمس في أول أيام طرحه بالسينما 162 ألفًا و82 جنيهًا محتلًا المركز الثالث في شباك تذاكر الإيرادات بعد فيلمي ولاد رزق 3 واللعب مع العيال.

قصة وأبطال فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف استغرق 5 سنوات في مراحل التحضير والتصوير حتى تمكن صناعه من طرحه في دور العرض السينمائية، ويتناول الفيلم قصة أهل الكهف المذكورة في القرآن الذين يستيقظون من نومهم ويجدون أنفسهم ف زمن آخر غير الذي كانوا يعيشون فيه لتبدأ الصراعات مع الماضي والحاضر.

فيلم أهل الكهف من بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، أحمد فؤاد سليم، أحمد وفيق، وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاج هشام الرشيدي.