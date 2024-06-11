هاجر أحمد: الفن مسئولية وتجربة فيلم أهل الكهف كانت ممتعة للغاية

كشفت الفنانة هاجر أحمد تفاصيل مشاركتها في فيلم أهل الكهف، الذي سيطرح في جميع السينمات في مصر والوطن العربي، خلال موسم عيد الأضحي المبارك.

سبب مشاركة هاجر أحمد في فيلم أهل الكهف

وقالت هاجر أحمد في تصريحات لـ«الوطن»، إن تجربة فيلم أهل الكهف كانت ممتعة للغاية، «لم أتردد لحظة للمشاركة في العمل، لأنه يحمل أسماء كبيرة ومهمة، أولهم الراوية للكاتب الكبير توفيق الحكيم، ثم المخرج عمرو عرفة، وجميع الأبطال قامات كبيرة».

وأضافت أنها استكملت التصوير رغم الصعوبات التي مر بها طاقم العمل، مشيرة إلى أن جميع مشاهد العمل كانت صعبة للغاية.

العرض الخاص لفيلم أهل الكهف

وكان أبطال وصناع العمل احتفلوا بالعرض الخاص للفيلم، في إحدى السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور خالد النبوي، هاجر أحمد، صبري فواز، المخرج عمرو عرفة، الكاتب أيمن بهجت قمر، والمنتج محمد الرشيدي.