الأرصاد تعلن المناطق الأشد حرارة في وقفة عيد الأضحى.. العظمى تصل إلى 48 درجة.. عاجل

موجة شديدة الحرارة تشهدها الأنحاء كافة، تصل إلى ذروتها يوم وقفة عيد الأضحى التي توافق السبت 15 يونيو الجاري، ما جعل الهيئة العامة للأرصاد توجّه تحذيراتها للمواطنين من ارتفاع درجات الحرارة أثناء ساعات الصيام.

الأماكن الأكثر تأثرا بذروة الموجة الحارة في وقفة عيد الأضحى

وتوقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على الأنحاء كافة، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

وعن الأماكن الأكثر تأثرا بذروة الموجة الحارة يوم وقفة عيد الأضحى، فتاتي محافظات جنوب الصعيد في المرتبة الأولى للأماكن الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة، وتسجل العظمى في الظل 48 درجة مئوية، والصغرى 32 درجة مئوية، يليها محافظات شمال الصعيد، إذ تسجل العظمى بها 45 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

وتأتي محافظات جنوب سيناء في المرتبة الثالثة بين الأماكن الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة يوم وقفة عيد الأضحى، لتسجل العظمى بها 44 والصغرى 31 درجة مئوية، وبالنسبة للقاهرة الكبرى، فتسجل العظمى بها 43 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.