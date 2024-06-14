إسعاد يونس تناقش قضايا اجتماعية مهمة في تيتا زوزو.. منها الوحدة الوطنية

تشارك الفنانة إسعاد يونس في بطولة مسلسل تيتا زوزو، والمقرر عرضه في موسم الأوف سيزون، وهو الموسم الذي يأتي عقب شهر رمضان من كل عام، ويناقش قضايا اجتماعية متعددة فى اطار تشويقي، وعادت لتصوير مشاهدها بعد فترة توقف مؤقت في الموسم الرمضاني.

إسعاد يونس تناقش قضايا مهمة في مسلسل تيتا زوزو

وكشف مصدر مقرب من الفنانة إسعاد يونس في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يتوقف التصوير يومين حتى يتم الانتهاء من تجهيزات الانتقال إلى لوكيشن آخر، مشيرًا إلي أن الفنانة إسعاد يونس تناقش خلاله العديد من القضايا الاجتماعية، وأهمها الوحدة الوطنية التي تؤكد عليها خلال أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو يتضمن 30 حلقة، وهو من بطولة إسعاد يونس، محمود البزاوي، محمد الكيلاني، مجدي بدر، مصطفى غريب، حمزة العيلي، مجدي بدر وآخرين، من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل، ومن إنتاج سينرجي.