إسعاد يونس تفتتح مجمع «سينمات» في بنها تزامنا مع موسم عيد الأضحي غدا

تتفتح الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، غدًا الخميس، مجمع سينمات رنيسانس في بنها، استئنافا لسياسة التوسعات في الأقاليم والمحافظات التي تتبعها الشركة العربية، من أجل دعم صناعة السينما، وفتح أسواق جديده داخليا.

تفاصيل افتتاح سينمات جديدة تزامنًا مع عيد الأضحي

من المقرر افتتاح 4 قاعات جديدة بحضور الفنانة والمنتجة إسعاد يونس، بعد أن شهدت الفترة الماضية افتتاح تجريبي لـ3 قاعات، بحيث يصبح عد إجمالي القاعات 7 بينها قاعتين vip.

أفلام عيد الأضحى 2024

يأتي هذا التوسع، تزامنَا مع انطلاق موسم أفلام عيد الأضحي 2024، الذي يضم 4 أفلام لنجوم الصف الأول، وهي «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام، وعدد كبير من الفنانين، إخراج شريف عرفة، فيلم «ولاد رزق 3» بطولة أحمد عز، وعدد كبير من الأبطال، من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني، بالإضافة لفيلم «أهل الكهف» للفنان خالد النبوي، من إخراج عمرو عرفة، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وأخيرا فيلم «عصابة الماكس» للفنان أحمد فهمي، ويشارك في بطولته الفنانة لبلبة، روبي وعدد آخر من الفنانيين.