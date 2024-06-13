إسعاد يونس تستأنف تصوير «تيتا روز»

عادت النجمة إسعاد يونس لتصوير أحدث أعمالها والذي يحمل اسم «تيتا روز»، وهو المسلسل المكون من 30 حلقة، والذي بدأت صاحبة السعادة تصوير عدد قليل من مشاهده قبل رمضان.

سبب توقف التصوير

وبعد تصوير يومين فقط قبل رمضان، قرر صناع المسلسل التوقف بسبب انشغال أبطال العمل بتصوير أعمال رمضانية، حيث يلعب بطولة المسلسل بجانب الفنانة إسعاد يونس، كل من مصطفى غريب وإيناس كامل ومحمد كيلاني، وحمزة العيلي ونور محمد ومحمود البزاوي، وتأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

أين سيُعرض المسلسل؟

مسلسل تيتا روز مقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المُتحدة ومنصة watch it خارج السباق الرمضاني.