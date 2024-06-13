دعاء ثامن ليالي ذي الحجة.. اللهم اني أسألك العفو والعافية

دعاء ثامن ليالي ذي الحجة من الأدعية التي تهم العديد من المسلمين، فالعشر الأوائل من هذا الشهر هي من خير أيام العام، ويتنافس المسلمون فيما بينهم على الاجتهاد في العبادات وأداء الأعمال الصالحة، التي من شأنها أن تقربهم من الله سبحانه وتعالى حتى يناولوا رضاه ويغتنموا ثواب هذه الأيام الكريمة المباركة.

دعاء ثامن ليالي ذي الحجة

ويهتم الكثير من المسلمين بترديد دعاء ثامن ليالي ذي الحجة، وأن يطلبوا من الله سبحانه وتعالى ما يشاءوا من خير الدنيا والآخرة، وهناك الكثير من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار، من ضمنها على سبيل المثال:

- اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا فاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء ثامن ليالي ذي الحجة المستحب

ويعتبر الدعاء واحدا من العبادات المستحبة، ويحرص المسلمين على استغلال الأيام والأوقات التي تزيد فيها احتمالية استجابة الدعاء، ومن المستحب أن يحرص العبد في دعاؤه على أن يدعوا لنفسه وأهله بخير الدنيا والآخرة، وهناك بعض الأدعية التي من المستحب الحرص على ترديدها في دعاء ثامن ليالي ذي الحجة، ومنها:

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والجبن، وغلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما.

اللهم ارحم من أصبحوا في ودائعك، وبرد على قبورهم واعف عنهم واجعلهم مكرمين في جنات

ومن الأدعية التي تأتي ضمن دعاء ثامن ليالي ذي الحجة هي: